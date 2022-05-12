Казань, 12 мая, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Дорожно-транспортное происшествие с участием кареты скорой медицинской помощи произошло утром 12 мая на пересечении улиц Белинского и Тэцевская в Казани. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

Иван Шилов ИА REGNUM Итог ДТП

По предварительной информации, автомобиль с медиками двигался по второстепенной дороге со включенными световыми и звуковыми сигналами, однако грузовик не уступил место скорой. В результате аварии пострадали два фельдшера, передает «Татар-информ».

ИА REGNUM напоминает, в Казани 11 марта на перекрестке улиц Тихомирного и Калинина произошла дорожная авария с участием машины скорой помощи. Водитель легкового автомобиля не пропустил карету скорой помощи, в результате машина перевернулась на бок. В это время в автомобиле медиков находились женщина с ребенком.

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