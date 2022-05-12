Ростов-на-Дону, 12 мая, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Попытка демонстрации антироссийского мультфильма с кровавыми сценами алтайским школьникам вызывает недоумение. Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 12 мая адресовал несколько вопросов к местным властям.

Цитата из видео «Ваня» из антироссийского мультфильма, который хотели показать алтайским школьникам

«Насколько мне известно, что подобный мультфильм был создан для обращения на Украине в своё время, и его показывали детям в школах и детских садах. Вопрос заключается в том, была ли это чья-то самодеятельность или это курс министерства образования Алтайского края? И какова цель урока — показать, на каких примерах учатся дети на Украине? Но наши дети об этом знать не должны. Этого делать нельзя ни в коем случае», — считает депутат.

«Конечно, Министерство образования РФ должно и будет менять подходы к образовательному процессу, и к этой работе необходимо подойти внимательнейшим образом», — считает Сергей Косинов.

ИА REGNUM напоминает, что педагогам алтайской школы МБОУ «Бобровская СОШ» было рекомендовано показать детям садистский антироссийский мультфильм про Ваню и Колю, где главные герои в цветах национальных флагов России и Украины вначале дружили, а потом начали ссориться. Однако заместитель директора по воспитательной работе увидела в нём лишь «ненормативную лексику», благодаря чему школьники не увидели кровавых сцен.

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