Горловка, ДНР, 12 мая, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Город Горловка в Донецкой Народной Республике попал под обстрел украинских войск. Об этом 12 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дарья Драй ИА REGNUM Дома после артобстрела

Зафиксировано три атаки, произведённые почти одновременно. В 10:07 украинские силовики выпустили три мины калибром 120 мм из населённого пункта Новгородское. В тех же позиций в 10:15 выпустили пять мин.

В 10:10 открыт огонь из города Дзержинска. Боевики применили установку БМ-21 «Град», выпустив из неё 40 ракет.