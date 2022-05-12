Симферополь, 12 мая, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Восемь пациентов доставлены в коронавирусные стационары Республики Крым за последние сутки, данные на 12 мая опубликовал региональный оперативный штаб. Накануне, 11 мая, сообщалось о шести новых госпитализированных пациентах с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки в регионе положительные результаты тестов на коронавирус получили ещё 33 человека. Накануне, 11 мая, было подтверждено 42 новых случая заражения. Выздоровевшими после ковида признаны ещё 54 человека. Подтверждена одна новая смерть от осложнений на фоне коронавируса.

С начала пандемии в Крыму подтверждено 182 295 случаев заражения коронавирусом, в больницы попали 58 632 человека. Выздоровели 174 922 пациента, скончались за весь период 5 259 крымчан с COVID-19.