Ульяновск, 12 мая, 2022, 11:10 — ИА Регнум. В Ульяновской области планируют капитально отремонтировать фасады административного здания полиции. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

https://zakupki.gov.ru Скриншот из материалов рабочей документации

Заказчиком является УМВД по Ульяновской области. Победитель аукциона должен будет капитально отремонтировать административное здание (фасады) УМВД в Ульяновске по улице Карла Маркса. Площадь фасадов, подлежащих капремонту, составляет 2160 кв. метров.

Начальная цена контракта составляет10 130 359 рублей 20 копеек. Данные средства выделяются из федерального бюджета.

Заявки завершат принимать 16 мая. При подписании контракта работы должны быть завершены 20 сентября 2022 года.