Москва, 12 мая, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России высокоточными ракетами воздушного базирования за сутки поразили четыре пункта управления ВСУ, заявил 12 мая официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Mil.ru ВКС РФ

«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение суток поражены четыре пункта управления, 34 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также два склада боеприпасов в районе Новгород-Северский Черниговской области», — сказал он на брифинге.

Конашенков добавил, что в результате ударов уничтожено более 320 националистов, выведены из строя 72 единицы военной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.