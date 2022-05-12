Нарьян-Мар, 12 мая, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Суд Нарьян-Мара приговорил получавшего взятки инспектора ГИБДД к условному сроку, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

Официальный сайт Госавтоинспекции Инспектор ГИБДД

«Судом было установлено, что в 2019–2020 г. г. инспектор, являясь участником преступной группы, во время дежурств в вахтовом поселке Харьягинский Ненецкого автономного округа получил от юридических лиц и предпринимателей взятки на общую сумму более 230 тысяч рублей за несоставление протоколов об административных правонарушениях в области безопасности дорожного движения», — сообщили в ведомстве.

Подсудимый свою вину признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Приговором суда ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно со штрафом 1 150 000 рублей с лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов Российской Федерации связанные с осуществлением функций представителя власти сроком 4 года 6 месяцев, с лишением специального звания «старший лейтенант полиции».

Как сообщало ИА REGNUM, бывший архангельский чиновник получил условный срок за хищение 30 млн рублей.