Грозный, 12 мая, 2022, 11:08 — ИА Регнум. При проведении спецоперации по захвату завода «Заря» в районе поселка Воеводовка в ЛНР были взяты в плен несколько бойцов терробороны Украины. Их оставили защищать предприятие сбежавшие неонацисты. При этом выяснилось, что многие из них даже не проходили военной подготовки и не умеют пользоваться оружием.

Chechnya.gov.ru Рамзан Кадыров

Фактически их оставили в качестве пушечного мяса. Так прокомментировал ситуацию глава Чечни Рамзан Кадыров. По его мнению, власти Украины преднамеренно уничтожает украинский народ, продолжая военные действия, отправляя на них «подобных немощных солдат, которые даже ружьё не смогут правильно держать». Как отметил Кадыров, «такие больные и пожилые пленные составляют у нас значительную часть». Чеченский лидер призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить истреблять свой народ.

«Бойцов терробороны оставили нацики в качестве пушечного мяса. Неопытные, голодные, без физической и огневой подготовки — такими их отправляет на передовую военное руководство Украины. <…> Зеленский, хотя бы совесть свою разбуди и перестань убивать своих граждан», — обратился к президенту Украины глава Чечни.