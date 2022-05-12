Хельсинки, 12 мая, 2022, 11:09 — ИА Регнум. 12 мая в Финляндии произошло историческое решение. Учитывая нынешние угрозы и напряжение в ситуации в области безопасности, руководство страны приняло решение, что страна должна без промедления подать заявку в НАТО. Об этом заявили президент страны Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин в совместном пресс-релизе, передает телеканал SVT.

Финляндия

«Членство в НАТО укрепит безопасность Финляндии. Будучи членом НАТО, Финляндия укрепит и оборонный альянс. Финляндия должна без промедления подать заявку на членство в НАТО», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все приготовления будут сделаны «в ближайшие дни».

«Мы надеемся, что национальные меры, необходимые для принятия этого решения, будут безотлагательно приняты в ближайшие дни», — заявили лидеры страны.