Оренбург, 12 мая, 2022, 11:05 — ИА Регнум. В аэропорту Оренбурга 12 мая не смог приземлиться самолёт из Москвы. В результате лайнер перенаправили на запасной аэродром в Уфу. Об этом сообщают СМИ.

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Перед уходом на другой аэродром самолёт кружил над Оренбургом. В итоге экипаж решил совершить посадку в Уфе.

Возможной причиной происшествия называют неблагоприятные погодные условия и укороченную взлетно-посадочную полосу в оренбургском аэропорту. В столице Оренбуржья сегодня, 12 мая, сильный ветер. Объявлено штормовое предупреждение.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в аэропорту началась реконструкция взлетно-посадочной полосы. Сейчас аэродром еще принимает самолеты. Но полоса укорочена. С 20 мая до конца лета 2022 года аэропорт закроют полностью. Вылет и прилёт лайнеров будет осуществляться в Орске — филиале оренбургского аэропорта.