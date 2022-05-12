Москва, 12 мая, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Стоимость биткоина может снизиться на фоне ужесточения монетарной политики американских властей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 мая заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Александр Помулев. Так он прокомментировал продолжающееся падение котировок биткоина.

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«Стоимость биткоина упадёт на фоне ужесточения монетарной политики США. Прослеживается очень тесная корреляция с индексом Nasdaq. Технический анализ показывает возможную коррекцию Nasdaq еще на 20 пунктов. Если это произойдет, то биткоин упадет еще на 50 пунктов», — считает Помулев.

Напомним, что ранее появилась информация о падении цены биткоина ниже 27 тыс. долларов за «монету».