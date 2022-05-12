Гавайи, США, 12 мая, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Исполнитель главной роли в фильме «Флэш» Эзра Миллер агрессивно вёл себя по отношению к полицейским, арестовавших его на Гавайях (США). Об этом 12 мая пишет TMZ, ссылаясь на видео с нательной камеры одного из сотрудников правопорядка.

Скриншот YouTube Эзра Миллер

Как отмечает издание, во время задержания Эзра Миллер кричал и снимал происходящее на телефон, утверждая, что это на него напали. На вопрос, зачем он фиксирует арест на видео, актёр ответил, что будет использовать это как «крипто-арт в виде NFT».

ИА REGNUM напоминает, что в конце марта 2022 года Эзру Миллера арестовали в одном из баров на Гавайях. По словам посетителей заведения, актёр вёл себя неадекватно: он отобрал у незнакомой девушки микрофон, а также накинулся на мужчину, игравшего в дартс. Спустя несколько дней Миллера вновь арестовали — уже в другом заведении он бросил в женщину стул.