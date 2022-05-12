Воронеж, 12 мая, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Более 11,4 тысячи бюджетных мест распределено вузам Воронежской области в 2023/2024 году, сообщили в пресс-службе правительства региона 12 мая.

Insider51 Воронежский государственный университет

По результатам открытого публичного конкурса по распределению контрольных цифр приема (бюджетных мест) на 2023/2024 годы вузам Воронежской области выделено 11 442 бюджетных места на программы бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и ординатуры.

В общей сложности бюджетные места получат 16 вузов и НИИ, в том числе филиалы, работающие в области. Больше всего бюджетных мест получит Воронежский государственный технический университет — 2 970 мест, также в лидерах Воронежский государственный университет, который получит 2 283 места, м Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I — 1 405 мест.

Более 1,3 тысячи мест выделено по направлению «Образование и педагогические науки», на втором месте — «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» — 1 265 мест.» Информатика и вычислительная техника» на третьем месте, по этому направлению выделено 1 081 бюджетное место.