* талибы — запрещённая в России организация

Талукан, Афганистан, 12 мая, 2022, 11:02 — ИА Регнум. В афганской провинции Тахар талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разыскивают бывших военнослужащих в уезде Варсадж и расстреливают, когда те попадают им в руки.

Убийство

Источники сообщили газете «8 Собх», что в деревне Анви Тагаб радикалы выволокли из дома и расстреляли Ахмад Шаха, брата бывшего командира Махбуба.

По словам собеседника издания, в последние дни продолжаются аресты, пытки и убийства жителей Варсаджа.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также убивают мирных жителей в провинциях Панджшер, Баглан и Тахар. Представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не дали никаких комментариев.