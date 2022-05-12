Москва, 12 мая, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Инфляция в Германии продолжает ускоряться, но есть основания полагать, что официальная статистика ФРГ занижает ее показатели. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 мая заявила профессор департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Леля Паштова. Так она прокомментировала информацию о том, что инфляция в Германии усилилась до 7,4%.

Petra B. Fritz Германия

«На мой взгляд, эти цифры сильно занижены, — сказала Паштова. — Согласно многим источникам (например, по данным единственного честного политика Германии Сары Вагенкнехт), инфляция в ФРГ достигла с 2020 года 30% и более. И продолжает ускоряться. Во-первых, это связано с политикой глобализации капитала, которая на протяжении десятилетий последовательно продавливается в Евросоюзе США и Великобританией. Во-вторых, все производство еще при Шрёдере было выведено за пределы Германии. Что сделают власти ФРГ для снижения инфляции? Скорее всего, радикальным образом будут отняты льготы у малоимущих — бедные станут еще беднее».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Германии предсказали инфляцию под 15%.