Москва, 12 мая, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп не смог сделать Америку снова великой, но в результате его действий инфляция теперь достигла сорокалетних максимумов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 мая заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский. Так он прокомментировал призывы китайского МИД отменить повышенные пошлины США на продукцию из КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«Рекордно высокая годовая инфляция выше 8% поразила американскую экономику, — констатировал экономист. — По мнению Белого дома, это опасное явление вызвано не действиями администрации Байдена, а эпидемией коронавируса, которая унесла жизни более миллиона американцев, действиями РФ и ошибочной внешнеторговой политикой президента Трампа, который наложил множество высоких таможенных тарифов на китайские товары в рамках давней торговой войны с Пекином, чтобы поддержать американское производство. Сделать Америку снова великой у Трампа пока не получилось, а вот американская инфляция в результате этих действий при Байдене достигла сорокалетнего максимума».

Ильинский обратил внимание на заявление президента США Джозефа Байдена, который сказал, что может снизить лишь некоторые из таможенных тарифов, введенных Трампом против китайского импорта, в безуспешной попытке сдержать рост потребительских цен в США.

«И в марте администрация Байдена ослабила некоторые тарифы эпохи Трампа на китайский импорт. Но Байден оставил в силе тарифы на китайские товары на сумму более 350 миллиардов долларов, которые были введены его предшественником. А Пекин тем временем оставил свои ответные тарифы на некоторые сельскохозяйственные продукты и некоторые товары американского производства», — объяснил Ильинский.

По его мнению, торговая война, развязанная американской стороной, пока не привела к сокращению торгового дефицита США — напротив, она увеличила расходы американских компаний и потребителей.

«Тарифы обошлись американским корпорациям более чем в 1,7 триллиона долларов и увеличили расходы домашних хозяйств США на 1300 долларов в год, — сказал профессор. — Заградительные таможенные тарифы США были применены для широкого круга товаров китайского производства, что сделало импорт этих товаров из Китая более дорогим для американских компаний. Многие из этих товаров не производятся в США в нужном количестве. Из-за ответных мер китайского правительства экспорт товаров США в КНР за три года с начала торговой войны существенно снизился, и экономика США потеряла более 240 000 рабочих мест».

Теперь, по мнению Ильинского, правительству США придется заплатить рекордно высокой инфляцией за свою авантюристическую внешнюю политику.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что США должны в кратчайшие сроки отменить повышенные пошлины на продукцию из Китая.