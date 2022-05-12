В Туве будут судить мужчину, скинувшего из окна восьмого этажа двух девочек
Кызыл, 12 мая, 2022, 11:00 — ИА Регнум. В Туве перед судом предстанет 24-летний местный житель, обвиняемый в убийстве двух несовершеннолетних девочек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
По данным следствия, мужчина снимал комнату у матери потерпевших в одном из многоэтажных домов Кызыла.
В октябре 2021 года мужчина поочередно скинул двух девочек десяти и четырнадцати лет из окна восьмого этажа дома в Кызыле. Как отмечается, дети шумели и мешали обвиняемому смотреть телевизор. В результате младшая девочка скончалась на месте, вторая умерла позже в больнице.
К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, зампрокурора республики утвердила обвинительное заключение. Материалы направлены в Верховный суд Тувы для рассмотрения по существу.