Кызыл, 12 мая, 2022, 11:00 — ИА Регнум. В Туве перед судом предстанет 24-летний местный житель, обвиняемый в убийстве двух несовершеннолетних девочек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Цитата из видео Следственного управления СКР по Туве Обвиняемый в убийстве сестёр в Туве

По данным следствия, мужчина снимал комнату у матери потерпевших в одном из многоэтажных домов Кызыла.

В октябре 2021 года мужчина поочередно скинул двух девочек десяти и четырнадцати лет из окна восьмого этажа дома в Кызыле. Как отмечается, дети шумели и мешали обвиняемому смотреть телевизор. В результате младшая девочка скончалась на месте, вторая умерла позже в больнице.

К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, зампрокурора республики утвердила обвинительное заключение. Материалы направлены в Верховный суд Тувы для рассмотрения по существу.