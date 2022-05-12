Канберра, 12 мая, 2022, 11:04 — ИА Регнум. 12 мая лидер Лейбористской партии Австралии и главный претендент на пост премьер-министра страны Энтони Альбаниз посетил штат Квинсленд. В ходе своей поездки на одно из предприятий лидер оппозиции пообещал, что в случае своего прихода к власти на федеральных выборах, его правительство нарастит сотрудничество с властями штата для увеличения производства аккумуляторов, передает телеканал Nine News.

anthonyalbanese. com. au Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз вместе с рабочими

«Мы будем сотрудничать с Квинслендом, вложив 100 миллионов долларов в мощности по производству аккумуляторов», — пообещал Альбаниз.

Лидер лейбористов сказал, что в качестве предпочтительного места для строительства нового производственного объекта был выбран город Гладстон.

«Чтобы производить аккумуляторы в Австралии, у нас есть люди, навыки и ресурсы», — заявил политик.

Прежде чем отвечать на вопросы журналистов, Альбаниз выразил свои соболезнования семье женщины, которая на этой неделе погибла в Квинсленде в результате наводнения.