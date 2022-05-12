Москва, 12 мая, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Экономический рост Азиатско-Тихоокеанского региона тормозят логистические пробки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 мая заявил экономист, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. Так он прокомментировал данные Государственного статистического управления Китая об ускорении инфляции в КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«В долгосрочных прогнозах видно, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе идут глобальные изменения, появились логистические пробки, которые тормозят высокие темпы роста, — сказал Тимофеев. — Производство вынуждено затормаживаться из-за невозможности морским путем в больших объемах отгружать продукцию. Сотни грузовых судов стоят в огромной пробке перед портом китайского мегаполиса Шанхай в ожидании разрешения на выгрузку или загрузку товара. Транспортный коллапс в Шанхае продолжается. Около 1800 грузовых судов в настоящее время простаивают в портах мира, большинство из них — в Китае. Многие порты закрыты из-за новых вспышек коронавируса. На этой неделе в портах Китая стояло 506 контейнеровозов».

Такие простои, как подчеркнул Тимофеев, оборачиваются удорожанием логистических расходов.

«А на долю Китая приходится 15% мирового экспорта товаров. Большой проблемой для импортёров обернулась взлетевшая почти в шесть раз относительно начала 2020 года стоимость грузоперевозок, — сказал эксперт. — Персонал в портах не справляется с разгрузкой из-за кадрового дефицита. Именно поэтому растет и глобальная инфляция».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года индекс цен производителей Китая вырос на 8%.