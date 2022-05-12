Курск, 12 мая, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Задержанный сотрудниками ФСБ житель Курской области рассказал, что должен был совершить серию терактов по заказу Службы безопасности Украины (СБУ) для создания паники в регионе. Соответствующее видео опубликовали в ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«Поступило указание (от СБУ) произвести серию взрывов для дестабилизации обстановки и нагнетания паники среди населения на территории Курской области», — сказал задержанный на видео.

По его словам, сотрудник СБУ обещал ему «обеспечить коридор через границу» для перехода на территорию Украины после совершения терактов.

«Я получил указание вести наблюдение за военной техникой, перемещением военной техники по территории Курской области, а также наблюдение за воинскими частями на территории Курской области», — сказал задержанный.

Как сообщало ИА REGNUM, за подготовку террористического акта в Курске задержан житель Курской области, который был связан с украинскими спецслужбами.

В ходе обыска по месту проживания указанного лица были изъяты два самодельных взрывных устройства, травматическое оружие с патронами к нему, нацистская литература, и, помимо этого, иные предметы и документы, которые подтверждают его противоправную деятельность.