Задержанный житель Курской области рассказал о подготовке теракта
Курск, 12 мая, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Задержанный сотрудниками ФСБ житель Курской области рассказал, что должен был совершить серию терактов по заказу Службы безопасности Украины (СБУ) для создания паники в регионе. Соответствующее видео опубликовали в ФСБ России.
По его словам, сотрудник СБУ обещал ему «обеспечить коридор через границу» для перехода на территорию Украины после совершения терактов.
Как сообщало ИА REGNUM, за подготовку террористического акта в Курске задержан житель Курской области, который был связан с украинскими спецслужбами.
В ходе обыска по месту проживания указанного лица были изъяты два самодельных взрывных устройства, травматическое оружие с патронами к нему, нацистская литература, и, помимо этого, иные предметы и документы, которые подтверждают его противоправную деятельность.