Ульяновск, 12 мая, 2022, 10:57 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжают еженедельно систематизировать и отслеживать эпидемическую обстановку с коронавирусом. И не исключают в мае новую волну заболевания. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Санитарно-эпидемическая обстановка была обсуждена на еженедельном заседании штаба по комплексному развитию региона. Глава региона Алексей Русских заявил, что власти продолжают держать ситуацию на «особом контроле»:

«Несмотря на снижение заболеваемости, по прогнозам, в конце мая — июне можно ожидать новую волну коронавирусной инфекции в стране».

Губернатор отметил, что «остаются актуальными» вопросы соблюдения санитарных норм и вакцинации, призвав сделать прививку, в первую очередь, пожилых граждан и жителей с хроническими заболеваниями.

Напомним, что на 11 мая в Ульяновской области привились от ковида почти 720 тыс. жителей, в том числе двумя компонентами — свыше 557 тыс. человек. Вакцинацию также прошли 1454 несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 и 11 мая в регионе лабораторно выявлено по 34 случая заражения коронавирусом. Последний месяц спад заболеваемости регистрируется практически ежедневно. Всего в Ульяновской области сделано 2 062 372 лабораторных теста на коронавирус.