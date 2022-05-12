Тбилиси, 12 мая, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Объём импорта муки в Грузию за последний год вырос в 11 раз. Об этом сообщает бизнес-издание Commersant. ge.

Mudd1 Мука

По данным журналистов, в марте 2021 года в Грузию из-за рубежа доставили 8724 тонны муки на сумму более $2,5 млн. Из этого объёма на Россию пришлось 98,7%. В марте 2021 года в страну ввезли 806 тонн муки.

Стоимость российской муки составляет $291 за тонну. Незначительные поставки этого товара в Грузию были из Турции, Италии и Франции. Там цены колеблются от $624 до $1275 за тонну.

Стоит отметить, что в Грузии резко нарастили импорт муки после того, как в России ввели заградительные пошли на зерно. Грузинские мукомолы бьют тревогу, так как из-за этого под угрозой разорения находится целая отрасль экономики.