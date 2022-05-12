Мурино, Ленинградская область, 12 мая, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Ленинградская область получила из федерального бюджета второй инфраструктурный кредит на 2,2 млрд рублей — на строительство дорог, сообщил 12 мая губернатор Александр Дрозденко.

Елена Молчанова ИА REGNUM Мурино

По его словам, еще один инфраструктурный кредит предусмотрен региону на 2024–2025 годы для строительства обхода города Мурино в створе Пискаревского проспекта.

«Проектную документацию областной части обхода Мурино сейчас оценивает Главгосэкспертиза», — сказал глава региона.

Дрозденко напомнил, что в начале этого года область получила почти 9 млрд рублей в качестве инфраструктурных кредитов на этот объект, а также на постройку развязки с Мурманским шоссе в Кудрово и продолжение расширение Колтушского шоссе от Суораны в сторону Колтушей.

«В общей сложности благодаря механизму инфраструктурных кредитов область привлекла 11 млрд рублей на реализацию важных дорожных дорожных проектов», — подытожил губернатор.