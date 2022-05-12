Уфа, 12 мая, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Две солнечные электростанции намерены ввести в эксплуатацию в Башкирии. Об этом сообщил министр промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Александр Шельдяев на совещании правительства региона в центре управления республикой.

Rodsburgh Солнечная электростанция

По его словам, в текущем году планируется запустить в работу Агидельскую и Баймакскую солнечные электростанции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что апреле 2022 года в Башкирии была запушена новая солнечная электростанция, которая работает параллельно с внешней электрической сетью на благовещенском «ПОЛИЭФе». Проектная мощность данной станции составляет 4,9 МВт.