Москва, 12 мая, 2022, 10:56 — ИА Регнум. За последние несколько лет Росстат значительно изменился и продолжает меняться. Статистика становится более открытой и доступной, сообщил корреспонденту ИА REGNUM член Московского регионального отделения «Деловой России», член Общественного совета при Росстате Александр Масленников. Комментируя назначение Сергея Галкина главой Росстата, он также отметил:

Александр Погожев ИА REGNUM Переписчик в жилете с символикой переписи населения на фоне входа в РОССТАТ

«В числе ближайших приоритетов, которые стоят перед российской статистикой —необходимость единой агрегации административных данных, способность к верификации и использованию косвенных данных (например, агрегированные данные телеком-операторов), использование больших данных и возможность доступа к ним со стороны бизнеса и общества.

Есть необходимость в области совершенствования методологии статистики по отдельным направлениям, особенно в таких традиционно сложных сегментах, как статистика НКО, статистика технологического развития. Существует также необходимость детализации статистики по отдельным рынкам (малотоннажная химия, биотехнологии и т.д.).

Насколько мне известно из работы в Общественном совете при Росстате, Росстат всегда придерживался позиции максимальной транспарентности и открытости данных. С другой стороны, Росстат работает с большим количеством административных данных, поступающих из других органов власти. Эти данные по каким-то причинам могут закрываться. Тем не менее, в современном мире есть огромное количество косвенных данных, которые находятся в открытом доступе. Эти данные при правильной интерпретации могут указывать на истинное положение вещей в области доходов населения, смертности и других показателей. В этом смысле скрывать данные смысла нет и бизнес, конечно, заинтересован в доступе к верифицированным источникам данных, на которые можно опереться в своей работе.

Вообще в современном мире и тем более в сложившейся ситуации, скрывать какие-либо данные смысла нет. Более того, государство становится прямым интересантом в публикации достоверных данных о разных аспектах экономической и социальной ситуации. В ситуации большого потока непроверенной информации и заведомо искаженных данных существует большой запрос на качественные и верифицированные данные.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Сергей Галкин назначен главой Росстата, сообщили 11 мая в правительстве России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.Читайте также: Главой Росстата назначен Сергей Галкин