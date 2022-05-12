Элиста, 12 мая, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Правительство Калмыкии утвердило план первоочередных мероприятий по обеспечению развития экономики региона в условиях внешнего санкционного давления. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Бату Хасиков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Alexxx1979 Калмыкия

Как уточнил Хасиков в своём телеграм-канале, план антикризисных мер направлен на поддержку системообразующих организаций и предпринимателей во всех ключевых отраслях. Также предполагается льготное финансирование, поддержка новых проектов, стимулирование закупки торговыми сетями продовольственных товаров у местных производителей. Вводятся и дополнительные меры социальной помощи, в том числе по поддержке занятости (переобучение работников).

Информация о ходе выполнения плана мероприятий должна предоставляться руководству Калмыкии еженедельно.