Цхинвал, , 16:22 — REGNUM Поражение Анатолия Бибилова на президентских выборах в Южной Осетии было абсолютно закономерным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 мая заявил политолог Аслан Рубаев.

Анатолий Бибилов Kremlin.ru

«К Бибилову было очень много претензий. Изначально было понятно, что он проиграет, потому что для республики он не сделал ровным счётом ничего. И люди довольны тем, что президентом не был избран Бибилов. Эти выборы показали, что избиратели были готовы проголосовать за кого угодно, даже за грабли и тяпки, но только не за Бибилова. Таким образом, население было готово не столько избрать Алана Гаглоева, сколько убрать Бибилова», — сказал эксперт.

Напомним, что 8 мая, во втором туре президентских выборов в Южной Осетии Алан Гаглоев одержал победу над Анатолием Бибиловым.