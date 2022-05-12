12 мая 2022 | Время чтения 8 мин

Администрация Байдена должна руководствоваться законом при наложении санкций и конфискации российской собственности. Гражданские свободы и права собственности защищены Конституцией не просто так. Конфликт между Россией и Украиной не оправдывает упрощения требований Основного закона США.

Александр Белов, , 13:05 — REGNUM Когда президент США Джо Байден предложил выделить для Украины целых $33 млрд — сумму, которая тягостным бременем ляжет на бюджет страны, — он указал на то, что хочет конфисковать активы России и отправить полученные деньги Киеву. Это крайне плохая идея, которая подорвет верховенство закона в Америке и помешает заключению мира между Россией и Украиной, пишет бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Даг Бендоу в статье, опубликованной 12 мая The American Conservative.

Доллар США Иван Шилов © ИА REGNUM

Администрация США предложила план по борьбе с уклонением от санкций, а также шаги по «упорядочиванию процесса ареста активов олигархов, расширению перечня активов, подлежащих аресту, и обеспечению поток доходов на Украину». Такие меры включали бы в себя создание «новой статьи Уголовного кодекса, в рамках которой стало незаконным сознательное или преднамеренное обладание доходами, полученными непосредственно от коррупционных сделок с российской властью».

Президент запросил у Конгресса расширенные полномочия и не встретил никакого сопротивления.

«Нет причин, по которым коварство Путина и эти нечестно полученные доходы должны оставаться нетронутыми, когда Украина отчаянно нуждается в деньгах», — поддержал это предложение лидер большинства в Сенате Чак Шумер.

Более того, палата представителей одобрила закон, призывающий администрацию действовать. Законопроект H. R. 6930 стал отражением «понимания Конгресса» о том, что «президент должен предпринять все конституционные шаги для ареста и конфискации активов, находящихся под юрисдикцией Соединенных Штатов, у иностранных лиц, чье богатство частично получено за счет коррупции, связанной с режимом или политической поддержкой режима президента России Владимира Путина и в отношении которых президент ввел санкции».

Выступление Владимира Путина на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. 9 февраля 2018 года

По сути, президенту будет позволено делать с любым захваченным имуществом все, что он захочет. Палата представителей указала, что «все права, правовой титул и проценты в любом конфискованном таким образом имуществе должны принадлежать, на условиях, указанных президентом, такому агентству или лицу, которое президент может время от времени назначать, и на таких условиях, как президент может предписать». Деньги должны быть использованы для Украины.

Сегодня не может быть человека, который вызывал бы меньше к себе сочувствия, чем лицо или организация, которые связаны с Россией. Член палаты представителей Том Малиновски, демократ из Нью-Джерси, заявил, что в Вашингтоне и представить себе не могут, чтобы богатства России — «яхты, банковские счета, виллы, самолеты» — были возвращены российской власти. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан занял аналогичную позицию, хотя и высказался более сдержанно: «Мы конфискуем эти активы, и наша цель не в том, чтобы вернуть их; наша цель — использовать их с большей пользой».

По словам Бендоу, «гнев» американских законодателей «понятен и оправдан». Однако ничто не оправдывает предоставления президенту разрешения налагать арест на имущество на основании одного только обвинения и передавать это имущество кому-то, кто не пострадал от собственника. Ведь не каждый человек или организация, связанные с Россией, несут ответственность за спецоперацию на Украину или являются друзьями Владимира Путина и правящего режима.

На самом деле на Западе выходцев из России увольняют с работы просто за то, что они выражают поддержку Москве, не критикуют правительство Путина и родились в России. Руководство Уимблдонского турнира планирует исключить ряд теннисистов из-за их гражданства. Такие шаги напоминают охоту за «красными» и маккартизм в Америке и совершенно безумную культурную революцию в Китае, когда людей наказывали за то, что в них видели, а не за то, что они делали или во что верили.

Джозеф Н. Уэлч (слева) и сенатор Маккарти, 9 июня 1954 United States Senate

Западные либеральные общества, практикующие коллективные наказания, подрывают собственные принципы и ценности. Эта политика также является контрпродуктивной, подкрепляя мантру Кремля о том, что нынешняя власть в России защищает российских граждан не только от Украины, но и от Запада. Отношение к гражданам России как к врагам Америки и Европы побудит их защищать свою страну и сплотиться вокруг своей власти.

Тем не менееё такие опасения были проигнорированы, потому что приоритетом стал захват российских денег, которые, как предполагается, пойдут на благое дело — на помощь украинцам. Однако само по себе желание помочь Украине не может оправдать захват и перераспределение чужих активов. Введение экономических санкций, запрет новых сделок направлены в будущее, с помощью таких мер делается попытка повлиять на поведение неугодной страны в будущем. Люди могут корректировать свое поведение и подчиняться. Судебное преследование происходит после надлежащего предупреждения. Штрафы налагаются за активные нарушения, а не за прошлые случаи.

Напротив, запланированная сейчас конфискация почти полностью ориентирована на прошлые события. Хотя западные государства заморозили значительную часть активов российского правительства, основное внимание уделяется отслеживанию ресурсов лиц, ставших жертвами, либо за то, что они являются лицами, принимающими решения, либо за их поддержку. Или, точнее, их обвиняли в том, что они являются лицами, принимающими решения режима, или поддерживают тех, кто принимает решения режима.

Большая часть денег принадлежит последним, так называемым олигархам. В прессе подробно рассказывается о том, что власти союзных США стран разыскивают яхты, принадлежащие российским сверхбогатым людям, хотя они являются не единственными внушительными активами, подлежащими конфискации. Власти США заморозили банковские счета и конфисковали самолеты. Европейцы также захватили вертолеты, недвижимость и произведения искусства. Шумер объяснил, что намеревался добавить в закон о помощи Байдена положение, согласно которому владение доходами от «коррупционных сделок с российским правительством» считается преступлением в США. После изъятия деньги будут переданы Киеву.

В свою очередь, председатель Европейского совета Шарль Мишель призывает членов Европейского союза поступать так же.

«Лично я абсолютно убежден, что крайне важно не только заморозить активы, но и сделать возможным их конфискацию», — заявил он.

По его словам, вопросом справедливости является «предоставить эти деньги… особенно для восстановления страны. Это вопрос честности, вопрос справедливости».

Президент Европейского совета Шарль Мишель на встрече с «Ассоциированным трио». Грузия. 2021 president.gov.ua

Вина будет определена заранее. Как заметил Брюс Фейн, сотрудник министерства юстиции при администрации Рейгана: «Олигархи, против которых будут приниматься такие меры, не получат ни уведомлений, ни возможности ответить, ни возможности противостоять обвинителям, ни независимого или беспристрастного суда — суммарное судопроизводство в худшем виде».

Однако Конституция не позволяет власти США делать все, что ей заблагорассудится, даже с активами иностранцев. Кристофер Андерс из Американского союза гражданских свобод заметил: «Проблема с внесенным законопроектом заключалась в том, что полное отсутствие каких-либо процессуальных гарантий, вероятно, привело бы к тому, что суд присудил бы России пропагандистскую победу, если бы американский суд признал недействительным оба закона о санкциях и сами санкции».

Малиновский отметил, что по этому поводу можно не беспокоиться, утверждая, что деньги должны считаться принадлежащими Российскому государству, и такие люди не заслуживают юридической защиты, доступной американцам.

«Им разрешено управлять этими активами от имени Путина в обмен на их лояльность к режиму. Они заработали эти деньги, украв их в стране, где нет надлежащей правовой процедуры, а затем они пользуются нашей надлежащей правовой процедурой, чтобы защитить их», — заявил он.

Это умный аргумент, но Малиновский рассматривает утверждения как факты, требующие доказательств. Мир полон клептократий, в которых бизнесмены с хорошими связями наживаются благодаря милостям правительства. Такое происходит даже в Америке. Некоторые из них могут быть де-факто государственными агентами, в то время как другие управляют действительно частными, хотя, возможно, и коррумпированными предприятиями. В последнем случае в России жертвами становятся другие граждане России, а не украинцы. Тогда право на деньги имеет русский человек.

Передача конфискованных средств Украине может показаться делом приятным, но едва ли из-за этого ее можно считать правильным или справедливым шагом. Должен ли Вашингтон иметь возможность отказать в конституционной защите любому, кто обвиняется в терроризме, торговле наркотиками, растлении малолетних или другом преступлении? Действительно, изобретательные прокуроры часто злоупотребляли законами, изначально принятыми для особых целей, в первую очередь для борьбы с организованной преступностью и терроризмом, против других преступников. Нет оснований предполагать, что государственные чиновники в США не поступили бы так же с новыми упрощенными процедурами конфискации имущества.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном и министром обороны США Ллойдом Остином president.gov.ua

Есть еще одна серьезная проблема с попыткой волей-неволей украсть имущество российских граждан и использовать его в качестве репарационных выплат. Мир между Россией и Украиной будет, по всей видимости, заключен еще не скоро. Если Москва считает, что Запад намерен обращаться с ней как с побежденной державой, что бы ни происходило за столом переговоров, у нее меньше причин для заключения сделки. Действительно, Кремль, скорее всего, увидит в этом законе сигнал о том, что санкции сохранятся, даже если Россия заключит мир. Наказания заслуживает российская власть, а не народ.

Для Вашингтона было бы гораздо лучше использовать статус конфискованного имущества в качестве побуждения Москвы к заключению скорейшего и разумного мирного соглашения. В той мере, в какой партия войны сможет изменить цели Америки с поддержки Украины на победу над Россией, достичь мира станет гораздо труднее. Вероятна дальнейшая эскалация с серьезной опасностью открытого конфликта между Россией и силами НАТО. Учитывая относительную слабость Москвы в области обычных вооружений, Кремль может использовать тактическое ядерное оружие для поддержания примерного военного паритета. Это путь, по которому никто, включая Вашингтон, не должен хотеть идти.

Администрация Байдена должна руководствоваться законом при наложении санкций и конфискации российской собственности. Гражданские свободы и права собственности защищены Конституцией не просто так. Конфликт между Россией и Украиной не оправдывает упрощения требований Основного закона США.