Сеул, 12 мая, 2022, 10:55 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделал 581 человек. Об этом 12 мая сообщает Edaily со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

По состоянию на 00:00 12 мая в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 45 040 290 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,8%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 868 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 558 791 человек. Уровень полной вакцинации составил 86,8%.

«Бустерную» дозу получили 7376 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 33 203 948 человек.

Четвертую дозу вакцины получили 97 243 человека. В общей сложности четвертую дозу получили 3 188 517 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 35 906 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 17 694 677.

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