Москва, 12 мая, 2022, 10:54 — ИА Регнум. В Центральном бане России произошли кадровые перестановки. Новым заместителем председателя ЦБ РФ с 12 мая назначен Сергей Белов, сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

Новый руководитель Белов будет курировать работу Департамента наличного денежного обращения, Департамента полевых учреждений и объединения «РОСИНКАС».

Предыдущий зампред Банка России Михаил Алексеев решил покинуть свой пост с 1 июня 2022 года по собственному желанию.

Читайте подробнее: Замглавы Банка России Алексеев покинет свой пост с 1 июня