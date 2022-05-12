Москва, 12 мая, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Падение котировок биткоина, наблюдаемое в первые недели мая, связано с низкой активностью инвесторов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 мая заявила ведущий научный сотрудник базовой кафедры цифровой экономики ИРИО РЭУ м. Г. В. Плеханова Наталья Мамедова.

ИА REGNUM Криптовалюта

«Курс биткоина продолжил падать на второй неделе мая. Другие криптовалюты также не демонстрируют устойчивой тенденции к росту. Набирают популярность мнения о предстоящем крахе криптовалют на фоне жёстких мер регуляторов, — сказала Мамедова. — На деле же текущая ситуация на рынке криптовалют не является из ряда вон выходящей — обычная корректирующая динамика в отсутствии каких-либо внешних воздействий на рынок. Причем продолжающееся падение курса связано с низкой активностью инвесторов».

По ее словам, на курс биткоина также могут повлиять резкий скачок спекуляций на рынке, дополнительная эмиссия, увеличение возможностей для транзакций в криптовалюте.

«Это в глобальном аспекте. На национальном уровне самым сильным фактором является политика регуляторов. Но в России новых и неожиданных мер не предвидится в ближайшем будущем — регулятор придерживается уже озвученной линии», — сказала Мамедова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Россия может использовать криптовалюты для решения проблем, вызванных санкциями.