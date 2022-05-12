Канберра, 12 мая, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, выступая на пресс-конференции 12 мая, отверг заявление представителей Китая о том, что деятельность азиатской сверхдержавы на Тихом океане не представляет угрозы для национальных интересов его страны. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Commonwealth of Australia Скотт Моррисон

На следующей неделе министр иностранных дел Китая Ван И посетит Соломоновы острова, чтобы окончательно уладить все формальности вокруг пакта о безопасности, позволяющего его стране разместить свой военный флот в 2000 километрах от побережья австралийского Квинсленда.

«Я думаю, что это имеет большое значение», — прокомментировал австралийский премьер-министр.

Ранее в Китае заявляли, что деятельность Пекина в регионе не представляет опасность для Австралии.

«Я отстаиваю национальные интересы Австралии, а не мнение китайского правительства о том, что такое национальные интересы будь то Австралии или всего тихоокеанского региона», — заявил Моррисон.