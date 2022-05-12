Не Китаю определять национальные интересы Австралии — Моррисон
Канберра, 12 мая, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, выступая на пресс-конференции 12 мая, отверг заявление представителей Китая о том, что деятельность азиатской сверхдержавы на Тихом океане не представляет угрозы для национальных интересов его страны. Об этом сообщил телеканал Nine News.
На следующей неделе министр иностранных дел Китая Ван И посетит Соломоновы острова, чтобы окончательно уладить все формальности вокруг пакта о безопасности, позволяющего его стране разместить свой военный флот в 2000 километрах от побережья австралийского Квинсленда.
«Я думаю, что это имеет большое значение», — прокомментировал австралийский премьер-министр.
Ранее в Китае заявляли, что деятельность Пекина в регионе не представляет опасность для Австралии.
«Я отстаиваю национальные интересы Австралии, а не мнение китайского правительства о том, что такое национальные интересы будь то Австралии или всего тихоокеанского региона», — заявил Моррисон.