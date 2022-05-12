Южно-Сахалинск, 12 мая, 2022, 10:52 — ИА Регнум. На Сахалине сотрудники полиции задержали двух сбытчиков фальшивых денежных купюр. В отношении подозреваемых возбуждены два уголовных дела, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного УМВД.

Пресс-служба УМВД по Белгородской области Поддельные купюры

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Житель Южно-Сахалинска 1982 года рождения приобрёл 10 поддельных пятитысячных купюр через интернет. В отношении фальшивомонетчика также возбуждено уголовное дело.

Часть поддельных купюр мужчина успел сбыть самостоятельно. Одну из банкнот он попросил разменять своего знакомого 1973 года рождения. Мужчина понял, что держит в руках подделку, но это его не остановило от преступных действий и он расплатился фальшивкой в аптеке, получив сдачу.

За совершенные преступления подозреваемым грозит до 8 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по Калужской области пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконном обороте поддельных денег.