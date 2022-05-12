Канберра, 12 мая, 2022, 10:53 — ИА Регнум. 12 мая лидер Лейбористкой партии Энтони Альбаниз провел очередную пресс-конференцию. Однако по мере того, как предвыборная кампания близится к завершению в преддверии федеральных выборов, поведение журналистов все больше вызывает негодование у лидера оппозиции, передает телеканал Nine News.

Ted86 Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз

Во время своего общения с прессой Альбаниз неоднократно просил журналистов «держать себя в руках» после того, как его постоянно перебивали.

«Одна из вещей, которых я придерживаюсь, заключается в том, что самый громкий крикун не получит возможности задать следующий вопрос», — предупредил Альбаниз.

Затем лидер оппозиции переключился на следующую журналистку, отметив, что у нее есть возможность задать «только один вопрос, а не двадцать», когда она попыталась продолжить с ним разговор.

«Может, успокоимся, а?» — был вынужден попросить политик, прежде чем отвечать на следующий вопрос.