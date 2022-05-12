Москва, 12 мая, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Ближайшие полтора-два года сулят миру радикальные финансово-экономические потрясения, считает член Совфеда Андрей Климов.

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«Ближайшие 1,5−2 года сулят миру радикальные финансово-экономические потрясения. В них победит не тот, у кого толще «финансовый пузырь» или кто произвёл больше всех денежных «фантиков», а кто смог своевременно обеспечить реальными ресурсами собственное производство, удержал социальную стабильность и создал задел для перспективного развития своей национальной системы», — рассуждает Климов в телеграм-канале.

Парадоксально, но факт — их отключение РФ от своих, поражённых финансовой пандемией систем, во многом предохраняет российскую экономику, основанную на отечественных природно-производственных ресурсах от серьезнейших катаклизмов, нависших над проамериканской моделью мирохозяйственных связей, отметил сенатор.

«Сказанное понимают и в Пекине, и в Дели, и в монархиях Ближнего Востока, и многих государствах АСЕАН, Африки, Латинской Америки, в том числе по этой причине ¾ государств не спешат встать под самоубийственные антироссийские знамёна», — подчеркнул парламентарий.

Климов обратил внимание на то, что госдолг Японии достиг крупнейшей в её истории суммы более чем в 9,5 трлн долларов, это почти вдвое выше её ВВП, что говорит о приближении финансовой катастрофы второй по масштабам экономики проамериканского мира.

«Теперь их совместный с США долг перед остальными членами мирового сообщества достиг $40 трлн! Для сравнения это порядка 2/5 совокупного ВВП человечества. Такой финансовый гнойник способен заразить все связанные с западными финансово-кредитными инструментами национальные экономики и девальвировать «твердые» когда-то валюты стран G7», — утверждает сенатор.

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