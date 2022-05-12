Эльче, Испания, 12 мая, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Эльче» в матче 36-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Антон Зайцев Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне

В составе «Атлетико» голы забили нападающий Матеус Кунья на 28-й минуте и полузащитник Родриго Де Пауль на 62-й.

На сегодняшний день «Атлетико» занимает третье место в чемпионате Испании, в активе команды 67 очков. «Эльче» идёт на 14-м месте с 39 очками.

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