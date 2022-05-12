Курган, 12 мая, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Обстановка с природными пожарами в Курганской области стабилизирована, продолжается ликвидация локализованных очагов. Об этом сообщает 12 мая пресс-центр регионального управления МЧС России.

45.mchs.gov.ru Борьба с лесным пожаром в Мишкинском районе Курганской области

Отмечается, что работу до полной ликвидации пожаров в лесном массиве продолжает авиация: два самолёта-амфибии Бе-200ЧС и вертолёт Ми-8.

«Угрозы населённым пунктам Курганской области нет», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в МЧС проинформировали о спасении от наступавшего огня более чем 1,5 тыс. жилых домов в Курганской области.

Читайте также: Свыше 1,5 тыс. жилых домов спасло от пожаров в Курганской области МЧС