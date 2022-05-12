Владикавказ, 12 мая, 2022, 10:48 — ИА Регнум. В Северной Осетии установлены похитители имущества у одной из прихожанок храма святого пророка Илии во Владикавказе. Ими оказались две местные жительницы, воспользовавшиеся моментом для хищения, когда пострадавшая отвлеклась и оставила сумку без присмотра, отойдя для совершения ритуала. Их задержали, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

40.мвд.рф Кража денег

В похищенной злоумышленницами сумке находились банковская карта, денежные средства и дорогостоящий мобильный телефон. Наличные деньги похитительницы тут же потратили, а мобильный телефон продали. Благодаря оперативности полицейских две женщины 1984 и 1999 гг. рождения, одна из которых была с ребенком, задержаны. Пострадавшей прихожанке вернули дорогостоящий гаджет.

В настоящее время расследование уголовного дела о краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину, завершено. Любительниц взять чужое ждут суд и наказание. Максимальный срок, который им могут дать, — пять лет лишения свободы.