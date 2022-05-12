Канберра, 12 мая, 2022, 10:50 — ИА Регнум. 11 мая в эфире телеканала Seven премьер-министр Австралии Скотт Моррисон и лидер оппозиции Энтони Альбаниз провели третьи по счету дебаты в рамках нынешней предвыборной кампании. Как показало голосование зрителей дебатов уверенную победу одержал Альбаниз, передает телеканал Nine News.

Australian Labor Party Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз

Напомним, что традиционно победителя дебатов определяют неопределившиеся зрители, то есть те, которые не знают изначально, за какую партию они намерены голосовать.

Из 160 таких зрителей, после дебатов 16% заявили, что до сих пор не могут определить победителя. 34% отдали предпочтение Скотту Моррисону. Таким образом, с большим отрывом фаворитом зрителей после проведения третьих дебатов стал лидер оппозиции Энтони Альбаниз.

Федеральные выборы в Австралии состоятся через девять дней 21 мая.