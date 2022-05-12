Лос-Анджелес, США, 12 мая, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Бизнесвумен и модель Кортни Кардашьян рассказала о «худшем поступке, который она делала в своей жизни». Об этом 12 мая пишет The Sun.

Цитата из т/с The Kardashians. США. 2022 год Кортни Кардашьян

Кардашьян призналась, что после помолвки с барабанщиком группы Blink-182 Трэвисом Баркером она случайно сломала обручальное кольцо, стоимость которого оценивается в $1 млн. «Я сидела на полу, складывала толстовки, сняла кольцо и положила его на пол, думая, что рядом со мной будет безопасно. Потом мне пришлось встать и взять что-то из шкафа сверху, а когда я спустилась, то наступила на кольцо», — поделилась модель, добавив, что после этого она «истерически плакала в своем туалете в течение нескольких часов».

ИА REGNUM напоминает, что Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер объявили о помолвке в октябре 2021 года. В апреле 2022 года они сыграли свадьбу в Лас-Вегасе, однако их брак не имеет юридической силы.