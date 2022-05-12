Брянск, 12 мая, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Добиться отмены приговора суда, вынесенного с участием коллегии присяжных заседателей, не смогла защита 36-летнего жителя Почепского района, осуждённого за убийство сопряжённое с насилием, в том числе сексуальным, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 мая в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Сергій Ткаченко Колючая проволока забора возле колонии

Присяжные заседатели единодушно признали мужчину виновным и не заслуживающим снисхождения. Суд приговорил его к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Осуждённый и его адвокат подали апелляцию, поставив под сомнение законность состава присяжной коллегии и указывая на нарушение судом права стороны защиты представлять свои доказательства. Первый апелляционный суд общей юрисдикции, рассмотрев материалы, оставил жалобы без удовлетворения, а приговор без изменения — он вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года в деревне Кожемяки осуждённый избил, изнасиловал, издевался и удерживал у себя 18-летнюю знакомую. Потерпевшая скончалась больнице от полученных травм и вызванных ими осложнений.