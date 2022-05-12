Москва, 12 мая, 2022, 10:51 — ИА Регнум. По прогнозам компании Morgan Stanley, глобальный экономический рост в этом году составит менее половины роста 2021 года из-за рисков, связанных с российско-украинским конфликтом и всплеском COVID-19 в Китае, даже несмотря на то, что центральные банки стран ужесточают денежно-кредитную политику, чтобы удержать рекордно высокую инфляцию, сообщает агентство Reuters.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции и перестройка мировой финансовой системы — трансляция»

Компания ожидает, что глобальный рост составит 2,9% по сравнению с ростом 6,2% в 2021 году.

Замедление носит глобальный характер и вызвано сочетанием таких факторов, как ослабление фискальных стимулов, ужесточение денежно-кредитной политики, продолжающееся влияние COVID-19, постоянные нарушения в цепочках поставок и последствия украинского конфликта, заявили экономисты Morgan Stanley.

Цены на сырьевые товары и нефть взлетели до небес вследствие западных санкций против России, что усилило инфляционное давление во всём мире и побудило правительства и центральные банки пересмотреть свою денежно-кредитную политику.

Ужесточение ограничений в связи с COVID-19 в Китае привело к остановке заводского производства и ограничению внутреннего спроса, что нанесло ущерб его экономике, поскольку рост экспорта упал до самого низкого уровня почти за два года.

Поскольку скорое разрешение украинского кризиса выглядит маловероятным, а мировые центральные банки уже принимают меры для обуздания инфляции, экономисты Morgan Stanley полагают, что потенциал роста экономики будет ограниченным.

На прошлой неделе центральные банки США и Великобритании по примеру других крупных экономик подняли процентные ставки, пытаясь справиться со всплеском инфляции, которая считалась временным следствием постпандемического восстановления мировой экономики еще до того, как украинские события привели к резкому росту цен на энергоносители.

В Morgan Stanley заявляют, что замедлившийся глобальный рост имеет широкую основу, и единственные две крупные экономики, где компания не видит существенного замедления, — это Индия и Япония.

«В настоящее время мы не видим, чтобы мировой ВВП возвращался к доковидному тренду в прогнозируемый период», — полагают в компании.