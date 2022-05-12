Канберра, , 11:23 — REGNUM 12 апреля телеканал Nine News опубликовал исследование одного из крупнейших банков Австралии ANZ и компании CoreLogic, занимающейся данными о рынке недвижимости. Как оказалось, покупка своего первого жилья для жителей страны становится все более недоступной.

Перт, Австралия JJ Harrison

20-процентный депозит для покупки недвижимости в Австралии (речь идет как о квартирах, так и частных домовладениях) в настоящее время составляет 147 795 долларов.

При среднем еженедельном доходе домохозяйства в размере 1 665 долларов гражданам потребуется 11,4 года, чтобы накопить на 20-процентный депозит, необходимый для того, чтобы не платить взносы за ипотечное страхование.

Если же покупатель недвижимости, хочет купить домовладение или квартиру в сельской местности, то на накопление средств для первого депозита у него уйдет 10,5 лет.

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