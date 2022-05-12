Саратов, 12 мая, 2022, 10:56 — ИА Регнум. В Саратовской области на охрану лесов от пожаров в текущем году предусмотрено 110 млн рублей, это на 33% больше уровня 2021 года. Мероприятия реализуются в рамках проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология», сообщает региональное министерство природных ресурсов и экологии.

(сс) skeeze Лес в огне

На содержание мобилизационных групп по тушению лесных пожаров из средств регионального бюджета направят 57,1 млн рублей (больше прошлого года на 5%). Для профилактики и тушения лесных пожаров из федерального бюджета выделяется 52,9 млн рублей, что на 87% превышает показатели 2021 года.

В саратовских лесхозах сформировано 25 групп пожаротушения численностью 257 человек, в том числе 150 лесных пожарных. Группы оснащены 189 единицами техники, а также имеется 2610 единиц оборудования, инвентаря и снаряжения. Все сотрудники до начала пожароопасного сезона прошли обучение по технике и тактике тушения лесных пожаров, уточнил глава ведомства Константин Доронин.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Саратовской области с 12 по 16 мая местами сохранится 4 класс пожароопасности.

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