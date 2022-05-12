Томск, 12 мая, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Врио губернатора Томской области Владимир Мазур на два месяца заключил контракты с членами команды бывшего главы региона Сергея Жвачкина. Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Bogdanov-62 Законодательная дума Томской области

Заместителям губернатора поручено в трёхдневный срок представить полный анализ дел в подведомственных сферах и отраслях. По словам Мазура, решения о кадровых изменениях будут приниматься после анализа ситуации.

«Из отчётов, экспертного анализа проблемного и информационного поля, ну и конечно, из общения с людьми. Действовавшие заместители губернатора будут исполнять свои обязанности в течение двух месяцев», — отметил он.

Добавим, что всего у губернатора десять заместителей, а также управляющий делами администрации, также замещающий государственную должность Томской области.