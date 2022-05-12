Донецк, 12 мая, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил жителей Луганской Народной Республики с Днем республики, пожелав скорейшего наступления победного мира.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«С 2014 года республики Донбасса плечом к плечу идут к общей цели. И сегодня мы близки к ней как никогда… От всей души желаю жителям братской Луганской Народной Республики крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях и скорейшего наступления победного мира», — написал Пушилин в телеграм-канале.

Он также отметил, что в новый год своей жизни ЛНР вступает в статусе признанного Россией государства, сейчас активно ведется освобождение территории республики, воссоединяются родные и близкие, восемь лет терпевшие украинскую оккупацию.

«Мы живем во время, насыщенное важными и судьбоносными событиями. Уверен, в ближайшем будущем нам удастся реализовать все задуманное», — заключил Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что совместными усилиями получится отстоять независимость, суверенитет и территориальную целостность Луганской Народной Республики.

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