Канберра, 12 мая, 2022, 10:57 — ИА Регнум. В Австралии наблюдается постепенное восстановление показателей по международным авиаперелетам. По предварительным данным, за последний месяц на континент и из него прилетели и уехали порядка 1,2 миллиона человек. Об этом 12 мая со ссылкой на данные Австралийского статистического бюро сообщил телеканал Nine News.

Skitterphoto В аэропорту

Однако это число по-прежнему составляет лишь треть от всего пассажиропотока до начала пандемии коронавируса, поскольку в апреле 2019 года австралийскую границу в обе стороны пересекли 3,5 миллиона человек.

«В связи с открытием международных границ в феврале и длинными пасхальными выходными и школьными каникулами в апреле мы наблюдаем увеличение числа прилетов и отлетов», — сказала директор отдела миграционной статистики ведомства Дженни Добак.

Согласно ее пресс-релизу, в апреле 2022 года в Австралию приехали 580 000 человек. 610 000 человек покинули континент, что является самым большим числом путешественников с начала пандемии.