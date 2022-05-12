Пермь, 12 мая, 2022, 10:44 — ИА Регнум. С виновника ДТП на трассе Пермского края в судебном порядке взыскан экологический ущерб. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По данным ведомства, на территории Горнозаводского района произошла авария с участием транспорта компании из Татарии. В результате участок автодороги Горнозаводск — граница Свердловской области подвергся загрязнению химическими веществами при повреждении машины. Ущерб окружающей среде оценили в 134 тыс. рублей.

Прокурор обратился с иском и потребовал компенсацию. Суд удовлетворил требование. Решение суда исполнено. Сумма ущерба, причиненного муниципальному образованию, возмещена в полном объёме.