Санкт-Петербург, 12 мая, 2022, 10:55 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге может появиться новый памятный знак в честь первого императора России Петра I. Соответствующее предложение поступило на антикоррупционную экспертизу городского правительства.

Антикоррупционная экспертиза Санкт-Петербурга Проекта памятного знака «350 лет Петру Великому»

Проект постановления губернатора Петербурга Александра Беглова «О памятном знаке «350 лет Петру Великому» на экспертизу направил комитет государственной службы и кадровой политики администрации главы города.

«На лицевой стороне основы знака изображен рельефный портрет Петра Великого, выполненный при помощи художественной лепки. На оборотной стороне основы знака в верхней части расположена надпись в две строки «350 ЛЕТ», под ней — декоративный разделительный элемент; в центральной части надпись в две строки «Петру Великому»”, — содержится в документе об описании изображения памятного знака.

Диаметр знака составит 32 мм. Он будет крепиться на основу с муаровой лентой. Награждать им планируют граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства за достижения в профессиональной и (или) общественной деятельности. Вручать знак будет губернатор города, однако он не является наградой главы Петербурга.

Награда не подразумевает повторное вручение. Вместе с знаком награждаемый получит и одноимённый набор медалей.

Напомним, что в этом году в России празднуют 350-летие со дня рождения Петра I. В Петербурге подготовили ряд памятные мероприятий, среди них и выставка картин на Марсовом поле.