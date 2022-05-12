В Петербурге учредят награду в память об императоре Петре I
Санкт-Петербург, 12 мая, 2022, 10:55 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге может появиться новый памятный знак в честь первого императора России Петра I. Соответствующее предложение поступило на антикоррупционную экспертизу городского правительства.
Проект постановления губернатора Петербурга Александра Беглова «О памятном знаке «350 лет Петру Великому» на экспертизу направил комитет государственной службы и кадровой политики администрации главы города.
«На лицевой стороне основы знака изображен рельефный портрет Петра Великого, выполненный при помощи художественной лепки. На оборотной стороне основы знака в верхней части расположена надпись в две строки «350 ЛЕТ», под ней — декоративный разделительный элемент; в центральной части надпись в две строки «Петру Великому»”, — содержится в документе об описании изображения памятного знака.
Диаметр знака составит 32 мм. Он будет крепиться на основу с муаровой лентой. Награждать им планируют граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства за достижения в профессиональной и (или) общественной деятельности. Вручать знак будет губернатор города, однако он не является наградой главы Петербурга.
Награда не подразумевает повторное вручение. Вместе с знаком награждаемый получит и одноимённый набор медалей.
Напомним, что в этом году в России празднуют 350-летие со дня рождения Петра I. В Петербурге подготовили ряд памятные мероприятий, среди них и выставка картин на Марсовом поле.