Чебоксары, 12 мая, 2022, 10:42 — ИА Регнум. В Алатырском районе вынесен приговор бывшему сотруднику исправительного учреждения, которого уличили в мошенничестве. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Колония

Перед судом предстал бывший сотрудник колонии-поселения № 8 УФСИН по Чувашии. Правоохранители установили, что в сентябре–ноябре 2021 года, временно исполняя обязанности замначальника центра трудовой адаптации осуждённых КП-8, он убедил одного из заключённых в возможности помочь успешно пройти дисциплинарную комиссию и освободиться по решению суда условно-досрочно. Следствие выяснило, что за «услуги» он взял 15 тыс. рублей якобы для передачи судьи.

«В действительности у него было полномочий для решения данного вопроса, и положительное заключение было принято комиссией без его участия», — говорят в следственном управлении.

Фигуранта уголовного дела уволили после служебной проверки. Суд признал его виновным в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ), назначив 150 тыс. рублей штрафа. Приговор не вступил в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года в Чебоксарах на два года реального срока осуждён бывший сотрудник уголовно-исполнительной инспекции, которого признали виновным во взяточничестве.

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